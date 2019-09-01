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Президент Німеччини вибачився перед поляками за події Другої світової війни

Київ • УНН

 • 16102 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вибачився перед жертвами німецької агресії під час церемонії у польському місті Велюнь. Про це передає УНН із посиланням на AFP.

"Я схиляюся перед жертвами нападу на Велюнь. Я схиляюся перед польськими жертвами німецької тиранії. І я приношу свої вибачення", - сказав президент Німеччини.

За його словами Польща серйозно постраждала від жахів Другої світової війни, втративши шість мільйонів громадян, включаючи трьох мільйонів євреїв.

"Ми не забудемо. Ми хочемо пам'ятати і будемо пам'ятати", - наголосив Штайнмаєр.

Нагадаємо, у цей день, 1 вересня, 80 років тому почалась Друга світова війна.

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