Президент не знає, скільки українських полонених залишилися в живих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не знає про стан українських полонених і скільки їх лишилося в живих. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
"На жаль, я не знаю який стан з цими людьми, я не знаю скільки живих з них. Червоний хрест туди не може заїхати. Ми хотіли, ми говорили багато разів, повірте мені. Перший крок звільнення був зроблений. Другий крок - ми підготовували списки всіх на всіх, але зафіксованих", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що списки на новий обмін утримуваними особами з Росією готові, процес обміну буде обговорюватись на зустрічі в нормандському форматі.