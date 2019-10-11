Президент не знает, сколько украинских пленных остались в живых

"К сожалению, я не знаю как обстоят с этими людьми, я не знаю сколько живых из них. Красный крест туда не может заехать. Мы хотели, мы говорили много раз, поверьте мне. Первый шаг освобождения был сделан. Второй шаг - мы подготовили списки всех на всех, но зафиксированных", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что списки на новый обмен удерживаемыми лицами с Россией готовы, процесс обмена будет обсуждаться на встрече в нормандском формате.