Президент не знает, сколько украинских пленных остались в живых
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не знает о состоянии украинских пленных и сколько их осталось в живых. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, я не знаю как обстоят с этими людьми, я не знаю сколько живых из них. Красный крест туда не может заехать. Мы хотели, мы говорили много раз, поверьте мне. Первый шаг освобождения был сделан. Второй шаг - мы подготовили списки всех на всех, но зафиксированных", - сказал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что списки на новый обмен удерживаемыми лицами с Россией готовы, процесс обмена будет обсуждаться на встрече в нормандском формате.