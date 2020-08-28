Президент назвав сильні сторони Черкащини

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що сильними сторонами Черкащини є потужний агропромисловий комплекс, великий рекреаційний потенціал та перспективи у креативній економіці. Про це він сказав під час брифінгу під час робочої поїздки на Черкащину, передає кореспондент УНН.