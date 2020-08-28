Президент назвав сильні сторони Черкащини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що сильними сторонами Черкащини є потужний агропромисловий комплекс, великий рекреаційний потенціал та перспективи у креативній економіці. Про це він сказав під час брифінгу під час робочої поїздки на Черкащину, передає кореспондент УНН.
“У вашого краю чимало сильних сторін. Черкащина має потужний агропромисловий комплекс, має великий рекреаційний потенціал. Має хороші перспективи у креативній економіці, в IT-секторі. І, звичайно, має велике майбутнє у туристичній галузі. Це стосується як внутрішнього, так і зовнішнього туризму”, - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський приїхав на Черкащину.