Президент назвал сильные стороны Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сильными сторонами Черкасской области являются мощный агропромышленный комплекс, большой рекреационный потенциал и перспективы в креативной экономике. Об этом он сказал во время брифинга во время рабочей поездки в Черкасскую область, передает корреспондент УНН.
"У вашего края немало сильных сторон. Черкасская область имеет мощный агропромышленный комплекс, имеет большой рекреационный потенциал. Имеет хорошие перспективы в креативной экономике, в IT-секторе. И, конечно, имеет большое будущее в туристической отрасли. Это касается как внутреннего, так и внешнего туризма", - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, Зеленский приехал в Черкасскую область.