Президент назвал сильные стороны Черкасской области

"У вашего края немало сильных сторон. Черкасская область имеет мощный агропромышленный комплекс, имеет большой рекреационный потенциал. Имеет хорошие перспективы в креативной экономике, в IT-секторе. И, конечно, имеет большое будущее в туристической отрасли. Это касается как внутреннего, так и внешнего туризма", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский приехал в Черкасскую область.