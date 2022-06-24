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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 6651 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 56274 перегляди

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Президент назвав, що Україна зробила для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС

Президент назвав, що Україна зробила для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 204403 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна зробила для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це інформує УНН.

Цитата

“Приватизація. Земельна реформа. Відкриті виборчі списки. Децентралізація. НАЗК, Антикорупційний суд, ЦНАПи, державні послуги в інтернеті. “Дія“. Спліт. Анбандлінг. Концесія. Спільний авіаційний простір. Промисловий безвіз. Деолігархізація.

Багато чого було зроблено. Саме зроблено! Давайте не забувати цього”, — сказав Зеленський.

Додамо

Український парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

Нагадаємо

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

Українські Національні Новини

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