Президент назвав, що Україна зробила для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна зробила для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це інформує УНН.
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“Приватизація. Земельна реформа. Відкриті виборчі списки. Децентралізація. НАЗК, Антикорупційний суд, ЦНАПи, державні послуги в інтернеті. “Дія“. Спліт. Анбандлінг. Концесія. Спільний авіаційний простір. Промисловий безвіз. Деолігархізація.
Багато чого було зроблено. Саме зроблено! Давайте не забувати цього”, — сказав Зеленський.
Додамо
Український парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.
Нагадаємо
23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.