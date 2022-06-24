Президент назвав, що Україна зробила для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС

Цитата

“Приватизація. Земельна реформа. Відкриті виборчі списки. Децентралізація. НАЗК, Антикорупційний суд, ЦНАПи, державні послуги в інтернеті. “Дія“. Спліт. Анбандлінг. Концесія. Спільний авіаційний простір. Промисловий безвіз. Деолігархізація.

Багато чого було зроблено. Саме зроблено! Давайте не забувати цього”, — сказав Зеленський.

Додамо

Український парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

Нагадаємо

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.