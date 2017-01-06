Президент назвав Різдво глибоко родинним святом і закликав помолитись за бійців АТО

"За святковим столом образів пропоную найперше помолитися за Воїнів, які в ці дні захищають нас від ворога-антихриста. І хай новонароджений Спаситель Ісус Христос дасть їм сил берегти їхні земні життя. І всю нашу країну бережи, Господи, від усякого зла. Христос рождається! Славімо Його!" - написав П.Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Довідка: Святий вечір (Святвечір, Багата кутя, Вігілія) — одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від дати святкування Різдва. Зокрема, частина християн східного обряду відзначають свято 6 січня за Юліанським календарем після відправленя Великих (Царських) часів (24 грудня — за Григоріанським календарем). Християни, що перейшли на Григоріанський календар, відзначають свято 5 січня.

Так званий Другий Святий вечір відзначають 18 січня за старим стилем перед святом Богоявлення.