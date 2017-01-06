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28 березня, 20:29 • 35922 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 97985 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 125319 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 131629 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 228024 перегляди

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28 березня, 12:49 • 168815 перегляди

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28 березня, 11:39 • 172784 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

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28 березня, 09:26 • 164960 перегляди

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Президент назвав Різдво глибоко родинним святом і закликав помолитись за бійців АТО

Київ • УНН

 • 11740 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав українців із великим церковним та глибоко родинним святом – Різдвом Христовим і закликав помолитися за Воїнів, які в ці дні захищають нас від ворога-антихриста, передає УНН.

"За святковим столом образів пропоную найперше помолитися за Воїнів, які в ці дні захищають нас від ворога-антихриста. І хай новонароджений Спаситель Ісус Христос дасть їм сил берегти їхні земні життя. І всю нашу країну бережи, Господи, від усякого зла. Христос рождається! Славімо Його!" - написав П.Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Довідка: Святий вечір (Святвечір, Багата кутя, Вігілія) — одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від дати святкування Різдва. Зокрема, частина християн східного обряду відзначають свято 6 січня за Юліанським календарем після відправленя Великих (Царських) часів (24 грудня — за Григоріанським календарем). Християни, що перейшли на Григоріанський календар, відзначають свято 5 січня.

Так званий Другий Святий вечір відзначають 18 січня за старим стилем перед святом Богоявлення.

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