Президент назвал Рождество глубоко семейным праздником и призвал помолиться за бойцов АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с большим церковным и глубоко семейным праздником - Рождеством Христовым и призвал помолиться за Воинов, которые в эти дни защищают нас от врага-антихриста, передает УНН.
"За праздничным столом образов предлагаю прежде всего помолиться за Воинов, которые в эти дни защищают нас от врага-антихриста. И пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос даст им сил беречь их земные жизни. И всю нашу страну храни, Господи, от всякого зла. Христос рождается! Славим Его!", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook.
Справка: Святой вечер (Сочельник, Богатая кутья, Вигилия) - один из самых торжественных христианских праздников, который отмечается вечером накануне Рождества Христова. Дата празднования различными церквями зависит от даты празднования Рождества. В частности, часть христиан восточного обряда отмечают праздник 6 января по Юлианскому календарю после отправленного Великих (Царских) времен (24 декабря - по Григорианскому календарю). Христиане, которые перешли на Григорианский календарь, отмечают праздник 5 января.
Так называемый Второй Сочельник отмечают 18 января по старому стилю перед праздником Богоявления.