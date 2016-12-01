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Президент назвав основним завданням сучасності викорінення корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав викорінення корупції основним завданням, а головним пріоритетом — посилення обороноздатності. Про це йдеться у його зверненні до українського народу з нагоди 25-ї річниці Всеукраїнського референдуму, передає УНН.

Президент назвав основним завданням сучасності викорінення корупції

“Сучасні реалії диктують як стратегічні, так і невідкладні завдання. Головним із них є викорінення корупції, яка десятиліттями існувала завдяки зацікавленим можновладцям”, — йдеться у зверненні Глави держави.

Президент наголосив, що реформи, розпочаті спільно державою та суспільством, передусім такі надважливі, як судова реформа і реформа правоохоронних органів, повинні бути успішно завершені.

Також, за словами П.Порошенка, Україна має подолати бар’єри для сталого економічного розвитку, поліпшення макроекономічних показників, створення максимально привабливого інвестиційного клімату.

При цьому безумовним пріоритетом Президент назвав посилення обороноздатності держави, зміцнення національних збройних сил як “запоруки мирного майбутнього України і українців”.

“Усе це означатиме реалізацію європейського вибору, який зробив український народ”, — наголосив Глава держави.

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