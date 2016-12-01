Президент назвал основной задачей современности искоренение коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал искоренение коррупции основной задачей, а главным приоритетом - усиление обороноспособности. Об этом говорится в его обращении к украинскому народу по случаю 25-й годовщины Всеукраинского референдума, передает УНН.
"Современные реалии диктуют как стратегические, так и неотложные задачи. Главным из них является искоренение коррупции, которая десятилетиями существовала благодаря заинтересованным чиновникам ", - говорится в обращении главы государства.
Президент подчеркнул, что реформы, начатые совместно государством и обществом, прежде всего такие сверхважные, как судебная реформа и реформа правоохранительных органов, должны быть успешно завершены.
Также, по словам П.Порошенко, Украина должна преодолеть барьеры для устойчивого экономического развития, улучшения макроэкономических показателей, создание максимально привлекательного инвестиционного климата.
При этом безусловным приоритетом Президент назвал усиление обороноспособности государства, укрепление национальных вооруженных сил как "залог мирного будущего Украины и украинцев".
"Все это будет означать реализацию европейского выбора, который сделал украинский народ", - подчеркнул Глава государства.