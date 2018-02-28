Президент назвав історичною перемогу в Стокгольмському Арбітражі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з командою НАК “Нафтогаз України”, яка доповіла українському лідерові про остаточне рішення Стокгольмського Арбітражу у справі “Нафтогаз” проти “Газпрому”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв повідомив Президентові про те, що українська компанія отримала остаточне рішення Стокгольмського Арбітражу, відповідно до якого Україна виграла 4 млрд 630 млн доларів, які “Газпром” має компенсувати за минулі періоди.
Очільник держави підкреслив, що “це історичне рішення по захисту національних та фінансових інтересів України”.
“Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського Арбітражу Україна виграла 4 млрд 600 млн доларів США. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК „Нафтогаз України“ буде зараховано 2 млрд 560 млн доларів США. При чому будуть зараховані негайно. Це є результат спільної узгодженої роботи менеджменту НАК Нафтогаз, Уряду, Президента”, — сказав Петро Порошенко.
Нагажаємо, НАК “Нафтогаз України” здобув перемогу у спорі із ПАТ “Газпром” щодо контракту з транзиту газу у Стокгольмському арбітражі. Про це написав головний комерційний директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.