Президент назвал исторической победу в Стокгольмском Арбитраже
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с командой НАК “Нафтогаз Украины”, которая доложила украинскому лидеру об окончательном решении Стокгольмского Арбитража по делу “Нафтогаз” против “Газпрома”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сообщил Президенту о том, что украинская компания получила окончательное решение Стокгольмского Арбитража, согласно которому Украина выиграла 4 млрд 630 млн долларов, которые “Газпром” должен компенсировать за прошлые периоды.
Глава государства подчеркнул, что “это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины”.
“Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского Арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США. Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК „Нафтогаз Украины“ будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК Нафтогаз Правительства, Президента”, - сказал Петр Порошенко.
Нагажаемо, НАК “Нафтогаз Украины” одержал победу в споре с ОАО “Газпром” по контракту по транзиту газа в Стокгольмском арбитраже. Об этом написал главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на своей странице в Facebook.