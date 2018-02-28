Президент назвал исторической победу в Стокгольмском Арбитраже

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сообщил Президенту о том, что украинская компания получила окончательное решение Стокгольмского Арбитража, согласно которому Украина выиграла 4 млрд 630 млн долларов, которые “Газпром” должен компенсировать за прошлые периоды.

Глава государства подчеркнул, что “это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины”.

“Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского Арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США. Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК „Нафтогаз Украины“ будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК Нафтогаз Правительства, Президента”, - сказал Петр Порошенко.

Нагажаемо, НАК “Нафтогаз Украины” одержал победу в споре с ОАО “Газпром” по контракту по транзиту газа в Стокгольмском арбитраже. Об этом написал главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на своей странице в Facebook.