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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56492 просмотра

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17:10 • 67013 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 69980 просмотра

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Президент назвал исторической победу в Стокгольмском Арбитраже

Президент назвал исторической победу в Стокгольмском Арбитраже

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с командой НАК “Нафтогаз Украины”, которая доложила украинскому лидеру об окончательном решении Стокгольмского Арбитража по делу “Нафтогаз” против “Газпрома”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сообщил Президенту о том, что украинская компания получила окончательное решение Стокгольмского Арбитража, согласно которому Украина выиграла 4 млрд 630 млн долларов, которые “Газпром” должен компенсировать за прошлые периоды.

Глава государства подчеркнул, что “это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины”.

“Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского Арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США. Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК „Нафтогаз Украины“ будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК Нафтогаз Правительства, Президента”, - сказал Петр Порошенко.

Нагажаемо, НАК “Нафтогаз Украины” одержал победу в споре с ОАО “Газпром” по контракту по транзиту газа в Стокгольмском арбитраже. Об этом написал главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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