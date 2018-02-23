Президент наполягає на якнайшвидшому голосуванні за Антикорупційний суд - І.Луценко

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко наполягатиме на включенні законопроекту про Антикорупційний суд до порядку денного на цьому планерному тижні та на якнайшвидшому голосуванні закону. Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.