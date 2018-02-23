Президент наполягає на якнайшвидшому голосуванні за Антикорупційний суд - І.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко наполягатиме на включенні законопроекту про Антикорупційний суд до порядку денного на цьому планерному тижні та на якнайшвидшому голосуванні закону. Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Одним із головних завдань Президента на 2018 рік є завершення побудови інструментарію боротьби з корупцією, що розпочалося із запровадження е-декларування, створення НАБУ та САП. Завершенням стане створення Антикорупційного суду. Президент наполягатиме на включенні законопроекту про Антикорупційний суд до порядку денного на цьому планерному тижні та на якнайшвидшому голосуванні закону", - повідомила вона.
Як уточнила І.Луценко, у парламенті вже створена робоча група, де розглядаються та вивчаються рекомендації не лише Венеційської комісії, Світового банку та МВФ, а й рекомендації Венеційської комісії 2012 року, рекомендації та висновки європейських судів 2008 року.
"Усі ці документи вивчаються у депутатському корпусі, щоб при підготовці до другого читання цей законопроект вичистити, щоб він відповідав європейським стандартам та нормам", - заявила вона.
Нагадаємо, голова ВР А.Парубій розповів, коли ВР розгляне законопроект про Антикорупційний суд.