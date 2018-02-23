Президент настаивает на скорейшем голосовании за Антикоррупционный суд - И.Луценко

"Одной из главных задач Президента на 2018 год является завершение построения инструментария борьбы с коррупцией, что началось с внедрения э-декларирования, создания НАБУ и САП. Завершением станет создание Антикоррупционного суда. Президент будет настаивать на включении законопроекта об Антикоррупционном суде в повестку дня на этом планерном недели и на скорейшем голосовании закона", - сообщила она.

Как уточнила И.Луценко, в парламенте уже создана рабочая группа, где рассматриваются и изучаются рекомендации не только Венецианской комиссии, Всемирного банка и МВФ, но и рекомендации Венецианской комиссии 2012 года, рекомендации и выводы европейских судов 2008 года.

"Все эти документы изучаются в депутатском корпусе, чтобы при подготовке ко второму чтению этот законопроект вычистить, чтобы он соответствовал европейским стандартам и нормам", - заявила она.

Напомним, председатель ВР А.Парубий рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде.