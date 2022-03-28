Президент нагородив ще 15 військовослужбовців Збройних Сил України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У своєму черговому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про нагородження ще 15 військовослужбовців ЗСУ Про це повідомляє УНН.
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"Збройні Сили нашої держави стримують окупантів, а на частині напрямків роблять навіть кроки вперед. Молодці. Хоробрість наших захисників, те, як мудро вони поводять себе на полі бою... Це настільки важливо, що жодних слів вдячності просто не вистачить. Але знову й знову я не втомлююся дякувати. Кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці... Усім, хто виборює майбутнє для нас із вами, для наших дітей, для нашого народу.
Підписав укази про присвоєння звання Героя України 15 військовослужбовцям Збройних Сил України, трьом із них – посмертно.
А також указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців Збройних Сил України та пʼятьох військовослужбовців Управління державної охорони України", - повідомив Глава держави.
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Під час свого звернення Президент розповіві, що провів Zoom-конференцію з медійниками які створюють телемарафон "Єдині новини".