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Президент наградил еще 15 военнослужащих Вооруженных Сил Украины

Киев • УНН

 • 128544 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В своем очередном видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о награждении еще 15 военнослужащих ВСУ Об этом сообщает УНН.

Президент наградил еще 15 военнослужащих Вооруженных Сил Украины

Цитата

"Вооруженные Силы нашего государства сдерживают оккупантов, а на части направлений делают шаги вперед. Молодцы. Храбрость наших защитников, то, как мудро они ведут себя на поле боя. Это настолько важно, что никаких слов благодарности просто не хватит. Но снова и снова я не устаю благодарить. Каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице. Всем, кто борется за будущее для нас с вами, для наших детей, для нашего народа.

Подписал указы о присвоении звания Героя Украины 15 военнослужащим Вооруженных Сил Украины, трем из них-посмертно.

А также указ о награждении государственными наградами 142 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и пятерых военнослужащих Управления государственной охраны Украины", - сообщил Глава государства.

Детали

Во время своего обращения Президент рассказал, что провел Zoom-конференцию с медийщиками которые создают телемарафон "единые новости".

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