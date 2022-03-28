Президент наградил еще 15 военнослужащих Вооруженных Сил Украины

Цитата

"Вооруженные Силы нашего государства сдерживают оккупантов, а на части направлений делают шаги вперед. Молодцы. Храбрость наших защитников, то, как мудро они ведут себя на поле боя. Это настолько важно, что никаких слов благодарности просто не хватит. Но снова и снова я не устаю благодарить. Каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице. Всем, кто борется за будущее для нас с вами, для наших детей, для нашего народа.

Подписал указы о присвоении звания Героя Украины 15 военнослужащим Вооруженных Сил Украины, трем из них-посмертно.

А также указ о награждении государственными наградами 142 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и пятерых военнослужащих Управления государственной охраны Украины", - сообщил Глава государства.

Детали

Во время своего обращения Президент рассказал, что провел Zoom-конференцию с медийщиками которые создают телемарафон "единые новости".