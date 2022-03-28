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Президент Украины провел Zoom-конференцию с медиаработниками, которые создают телемарафон "единые новости"

Киев • УНН

 • 138111 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины провел Zoom-конференцию с медийщиками которые создают телемарафон "единые новости". Об этом сообщил Гарант во время своего вечернего обращения, передает УНН.

Президент Украины провел Zoom-конференцию с медиаработниками, которые создают телемарафон "единые новости"

Цитата

"Провел зум-конференцию с почти пятью сотнями наших медийщиков, которые создают телемарафон "Единые новости". Благодарен им.

Хотя мы и были ограничены во времени, все же довольно обстоятельно поговорили. Чувствуется, что все заботятся об Украине, заботятся о нас с вами, заботятся о нашем будущем. Записал себе много вопросов и предложений - все обязательно обработаем", - сообщил Зеленский.

Добавим

27 Марта главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев и писатель Михаил Зыгарь с участием главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова взяли интервью у Зеленского. Впоследствии, Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с Зеленским.

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