Президент Украины провел Zoom-конференцию с медиаработниками, которые создают телемарафон "единые новости"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины провел Zoom-конференцию с медийщиками которые создают телемарафон "единые новости". Об этом сообщил Гарант во время своего вечернего обращения, передает УНН.
Цитата
"Провел зум-конференцию с почти пятью сотнями наших медийщиков, которые создают телемарафон "Единые новости". Благодарен им.
Хотя мы и были ограничены во времени, все же довольно обстоятельно поговорили. Чувствуется, что все заботятся об Украине, заботятся о нас с вами, заботятся о нашем будущем. Записал себе много вопросов и предложений - все обязательно обработаем", - сообщил Зеленский.
Добавим
27 Марта главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев и писатель Михаил Зыгарь с участием главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова взяли интервью у Зеленского. Впоследствии, Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с Зеленским.