Президент Украины провел Zoom-конференцию с медиаработниками, которые создают телемарафон "единые новости"

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"Провел зум-конференцию с почти пятью сотнями наших медийщиков, которые создают телемарафон "Единые новости". Благодарен им.

Хотя мы и были ограничены во времени, все же довольно обстоятельно поговорили. Чувствуется, что все заботятся об Украине, заботятся о нас с вами, заботятся о нашем будущем. Записал себе много вопросов и предложений - все обязательно обработаем", - сообщил Зеленский.

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27 Марта главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев и писатель Михаил Зыгарь с участием главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова взяли интервью у Зеленского. Впоследствии, Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с Зеленским.