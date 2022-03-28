Президент України провів Zoom-конференцію з медійниками, які створюють телемарафон "Єдині новини"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України провів Zoom-конференцію з медійниками які створюють телемарафон "Єдині новини". Про це повідомив Гарант під час свого вечірнього звернення, передає УНН.
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"Провів зум-конференцію з майже пʼятьма сотнями наших медійників, які створюють телемарафон «Єдині новини». Вдячним їм.
Хоча ми й були обмежені в часі, все ж доволі ґрунтовно поговорили. Відчувається, що всі дбають про Україну, дбають про нас із вами, дбають про наше майбутнє. Занотував собі багато запитань і пропозицій – усі обов’язково опрацюємо", - повідомив Зеленський.
Додамо
27 березня головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, спецкор "Комерсанта" Володимир Соловйов та письменник Михайло Зигар за участю головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова взяли інтерв'ю у Зеленського. Згодом, роскомнагляд зажадав від російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю із Зеленським.