Президент нагородив 56 військових Збройних Сил України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив 56 військових Збройних Сил України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави підписав Указ про нагородження 39 військовослужбовців посмертно та 17 військових, що отримали поранення під час бойових дій. Нагороджені захисники брали участь у бойових діях поблизу міста Авдіївка, селища Опитне, села Водяне, селища Піски Донецької області.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено 38 військових посмертно та 4 бійці, що отримали поранення. Один загиблий військовослужбовець відзначений медаллю “За військову службу Україні”. 13 поранених військових нагороджені медаллю “Захисник Вітчизни”.
Нагадаємо, П.Порошенко нагородив капрала Національної поліції за мужність в АТО.