Президент нагородив 56 військових Збройних Сил України

Глава держави підписав Указ про нагородження 39 військовослужбовців посмертно та 17 військових, що отримали поранення під час бойових дій. Нагороджені захисники брали участь у бойових діях поблизу міста Авдіївка, селища Опитне, села Водяне, селища Піски Донецької області.

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено 38 військових посмертно та 4 бійці, що отримали поранення. Один загиблий військовослужбовець відзначений медаллю “За військову службу Україні”. 13 поранених військових нагороджені медаллю “Захисник Вітчизни”.

Нагадаємо, П.Порошенко нагородив капрала Національної поліції за мужність в АТО.