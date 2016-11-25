Президент наградил 56 военных Вооруженных Сил Украины

Глава государства подписал Указ о награждении 39 военнослужащих посмертно и 17 военных, получивших ранения во время боевых действий. Награжденные защитники принимали участие в боевых действиях вблизи города Авдеевка, поселка Опытное, села Водяное, поселка Пески Донецкой области.

Орденом "За мужество" III степени награждены 38 военных посмертно и 4 бойца получили ранения. Один погибший военнослужащий отмечен медалью "За воинскую службу Украине". 13 раненых военных награждены медалью "Защитник Отечества".

Напомним, П.Порошенко наградил капрала Национальной полиции за мужество в АТО.