Президент наградил 56 военных Вооруженных Сил Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил 56 военных Вооруженных Сил Украины за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Глава государства подписал Указ о награждении 39 военнослужащих посмертно и 17 военных, получивших ранения во время боевых действий. Награжденные защитники принимали участие в боевых действиях вблизи города Авдеевка, поселка Опытное, села Водяное, поселка Пески Донецкой области.
Орденом "За мужество" III степени награждены 38 военных посмертно и 4 бойца получили ранения. Один погибший военнослужащий отмечен медалью "За воинскую службу Украине". 13 раненых военных награждены медалью "Защитник Отечества".
Напомним, П.Порошенко наградил капрала Национальной полиции за мужество в АТО.