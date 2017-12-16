Президент на два дні їде до Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Португальської Республіки 17-18 грудня 2017 року. Про це УНН повідомили у прес-службі АПУ.
Під час візиту заплановані зустрічі Глави Української держави з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, головою асамблеї Португалії Едуарду Ферру Родрігешем.
Очікується підписання низки двосторонніх документів, що сприятимуть інтенсифікації співробітництва між Україною та Португальською Республікою у різних сферах.
Президент України також проведе зустріч з українською громадою, що проживає в Португалії.
Нагадаємо, П.Порошенка очікують на Українському сніданку у Давосі.