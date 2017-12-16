Президент на два дня едет в Португалию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко осуществит официальный визит в Португальскую Республику 17-18 декабря 2017 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АПУ.
Во время визита запланированы встречи Главы Украинского государства с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, премьер-министром Португалии Антониу Коштой, председателем ассамблеи Португалии Эдуарду Ферри Родригешем.
Ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Португальской Республикой в различных сферах.
Президент Украины также проведет встречу с украинской общиной, проживающей в Португалии.
Напомним, П.Порошенко ожидают на Украинском завтрака в Давосе.