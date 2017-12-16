Президент на два дня едет в Португалию

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 14989 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100931 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102891 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103159 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117563 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103642 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106052 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112778 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117250 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко осуществит официальный визит в Португальскую Республику 17-18 декабря 2017 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АПУ.

Во время визита запланированы встречи Главы Украинского государства с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, премьер-министром Португалии Антониу Коштой, председателем ассамблеи Португалии Эдуарду Ферри Родригешем.

Ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Португальской Республикой в ​​различных сферах.

Президент Украины также проведет встречу с украинской общиной, проживающей в Португалии.

Напомним, П.Порошенко ожидают на Украинском завтрака в Давосе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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