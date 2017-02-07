Президент Молдови зазначив, що підтримає ініціативу громадян анулювати УА з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Республіки Молдова Ігор Додон, який перебуває в Брюсселі з офіційним візитом, зустрівся сьогодні з головою Європейської ради Дональдом Туском. Сторони обговорили відносини між РМ і ЄС, а також низку ключових тем на порядку двосторонніх відносин. Крім того, І.Додон наголосив, що підтримає ініціативу парламентської більшості або громадян анулювати Угоду про асоціацію з ЄС, передає УНН із посиланням на noi.md.
Як пише видання, президент Молдови зазначив, що не дивлячись на те, що прогнози щодо розвитку країни після підписання Угоди про асоціацію з ЄС були дуже оптимістичними, через два роки ситуація різко погіршилася по багато показниками: макроекономічним, станом життя громадян, індексом сприйняття корупції, свободи держустанов і ЗМІ.
"Підтвердив те, що якщо в результаті чергових або дострокових парламентських виборів, або в рамках референдуму буде прийнято рішення про те, що Угоду про асоціацію з ЄС потрібно анулювати, я, як президент країни, підтримаю цю ініціативу", - сказав І.Додон.
Крім того, видання відзначає, що президент Модлови також звернув увагу європейських чиновників на те, що падіння довіри до структур ЄС, а також скорочення кількості громадян, які бажають інтеграції Молдови до Європейського союзу (скоротилося із 68% в 2009-му році до 38% в 2016-му), обумовлено як поганим управлінням країною в цей період, так і подвійними стандартами з геополітичним підтекстом, застосовуваними європейськими чиновниками по відношенню до всього, що відбувалося в ці роки в Кишиневі.
Раніше президент Молдови Ігор Додон виступив за винесення на референдум придністровського питання.