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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Молдовы отметил, что поддержит инициативу граждан аннулировать СА с ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Республики Молдова Игорь Додон, который находится в Брюсселе с официальным визитом, встретился сегодня с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Стороны обсудили отношения между РМ и ЕС, а также ряд ключевых тем на повестке двусторонних отношений. Кроме того, И.Додон подчеркнул, что поддержит инициативу парламентского большинства или граждан аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, передает УНН со ссылкой на noi.md.

Президент Молдовы отметил, что поддержит инициативу граждан аннулировать СА с ЕС

Как пишет издание, президент Молдовы отметил, что несмотря на то, что прогнозы по развитию страны после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС были слишком оптимистичными, через два года ситуация резко ухудшилась по много показателям: макроэкономическим, состоянием жизни граждан, индексу восприятия коррупции, свободы госучреждений и СМИ.

"Подтвердил то, что если в результате очередных или досрочных парламентских выборов, либо в рамках референдума будет принято решение о том, что Соглашение об ассоциации с ЕС нужно аннулировать, я, как президент страны, поддержу эту инициативу", - сказал И.Додон.

Кроме того, издание отмечает, что президент Модловы также обратил внимание европейских чиновников на то, что падение доверия к структурам ЕС, а также сокращение количества граждан, желающих интеграции Молдовы в Европейский союз (сократилось с 68% в 2009 году до 38% в 2016-м), что обусловлено как плохим управлением страной в этот период, так и двойными стандартами с геополитическим подтекстом, применяемыми европейскими чиновниками по отношению ко всему, что происходило в эти годы в Кишиневе.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон выступил за вынесение на референдум приднестровского вопроса.

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