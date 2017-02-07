Президент Молдовы отметил, что поддержит инициативу граждан аннулировать СА с ЕС

Как пишет издание, президент Молдовы отметил, что несмотря на то, что прогнозы по развитию страны после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС были слишком оптимистичными, через два года ситуация резко ухудшилась по много показателям: макроэкономическим, состоянием жизни граждан, индексу восприятия коррупции, свободы госучреждений и СМИ.

"Подтвердил то, что если в результате очередных или досрочных парламентских выборов, либо в рамках референдума будет принято решение о том, что Соглашение об ассоциации с ЕС нужно аннулировать, я, как президент страны, поддержу эту инициативу", - сказал И.Додон.

Кроме того, издание отмечает, что президент Модловы также обратил внимание европейских чиновников на то, что падение доверия к структурам ЕС, а также сокращение количества граждан, желающих интеграции Молдовы в Европейский союз (сократилось с 68% в 2009 году до 38% в 2016-м), что обусловлено как плохим управлением страной в этот период, так и двойными стандартами с геополитическим подтекстом, применяемыми европейскими чиновниками по отношению ко всему, что происходило в эти годы в Кишиневе.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон выступил за вынесение на референдум приднестровского вопроса.