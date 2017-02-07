Президент Молдови закликав НАТО не поспішати із відкриттям офісу в Кишиневі

Як пише видання, сторони обмінялися думками про співпрацю Республіки Молдова і НАТО.

І.Додон зазначив, що підтримує деякі реалізовані НАТО програми, спрямовані на вирішення проблем, що турбують громадян Молдови - наприклад, програму щодо ліквідації пестицидів.

"У той же час я висловив свою особисту стурбованість у зв'язку з можливим відкриттям офісу НАТО в Кишиневі. Ми вважаємо, що на цьому етапі цей крок створить перешкоди в процесі переговорів щодо придністровського врегулювання. Я виступив з пропозицією і проханням до заступника генерального секретаря не поспішати з відкриттям офісу НАТО в Кишиневі. Якщо ж це рішення буде прийнято, тому що угода була підписана... до мого приходу на посаду, я не виключаю, що в майбутньому ми повернемося до статусу цього офісу і приймемо рішення в інтересах більшості громадян РМ", - сказав він.

Президент Молдови також зазначив, що відкриття офісу НАТО не вітається більшістю громадян РМ.

"Мене хвилює не те, що говорить хтось за межами країни. Мене хвилює нейтралітет і безпека наших співгромадян, а відкриття цього офісу, на мій погляд, не забезпечуватиме безпеку громадян. Це більше, на мою думку, схоже на провокацію, яку поспішили здійснити ті, хто перебувають при владі, до мого приходу на посаду, розуміючи, що я буду не згоден з цим", - додав І.Додон.

Раніше заступник генсека НАТО Роуз Гетемюллер повідомила, що у Молдові цього року з’явиться офіс НАТО.