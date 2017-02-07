Президент Молдовы призвал НАТО не спешить с открытием офиса в Кишиневе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон призвал руководство НАТО не спешить с открытием офиса в Кишиневе. Об этом он заявил по итогам встречи с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер, передает УНН со ссылкой на Noi.md.
Как пишет издание, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве Республики Молдова и НАТО.
И.Додон отметил, что поддерживает некоторые реализованные НАТО программы, направленные на решение проблем, которые волнуют граждан Молдовы - например, программу по ликвидации пестицидов.
"В то же время я выразил свою личную обеспокоенность в связи с возможным открытием офиса НАТО в Кишиневе. Мы считаем, что на данном этапе этот шаг создаст препятствия в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию. Я выступил с предложением и просьбой к заместителю генерального секретаря не спешить с открытием офиса НАТО в Кишиневе. Если же это решение будет принято, так как соглашение было подписано ... до моего вступления в должность, я не исключаю, что в будущем мы вернемся к статусу этого офиса и примем решение в интересах большинства граждан РМ ", - сказал он.
Президент Молдовы также отметил, что открытие офиса НАТО не приветствуется большинством граждан РМ.
"Меня волнует не то, что говорит кто-то за пределами страны. Меня волнует нейтралитет и безопасность наших сограждан, а открытие этого офиса, на мой взгляд, не будет обеспечивать безопасность граждан. Это больше, по моему мнению, похоже на провокацию, которую поспешили осуществить те , кто находятся у власти, до моего прихода на должность, понимая, что я буду не согласен с этим ", - добавил И.Додон.
Ранее заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер сообщила, что в Молдове в этом году появится офис НАТО .