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Президент Молдовы призвал НАТО не спешить с открытием офиса в Кишиневе

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон призвал руководство НАТО не спешить с открытием офиса в Кишиневе. Об этом он заявил по итогам встречи с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер, передает УНН со ссылкой на Noi.md.

Президент Молдовы призвал НАТО не спешить с открытием офиса в Кишиневе

Как пишет издание, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве Республики Молдова и НАТО.

И.Додон отметил, что поддерживает некоторые реализованные НАТО программы, направленные на решение проблем, которые волнуют граждан Молдовы - например, программу по ликвидации пестицидов.

"В то же время я выразил свою личную обеспокоенность в связи с возможным открытием офиса НАТО в Кишиневе. Мы считаем, что на данном этапе этот шаг создаст препятствия в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию. Я выступил с предложением и просьбой к заместителю генерального секретаря не спешить с открытием офиса НАТО в Кишиневе. Если же это решение будет принято, так как соглашение было подписано ... до моего вступления в должность, я не исключаю, что в будущем мы вернемся к статусу этого офиса и примем решение в интересах большинства граждан РМ ", - сказал он.

Президент Молдовы также отметил, что открытие офиса НАТО не приветствуется большинством граждан РМ.

"Меня волнует не то, что говорит кто-то за пределами страны. Меня волнует нейтралитет и безопасность наших сограждан, а открытие этого офиса, на мой взгляд, не будет обеспечивать безопасность граждан. Это больше, по моему мнению, похоже на провокацию, которую поспешили осуществить те , кто находятся у власти, до моего прихода на должность, понимая, что я буду не согласен с этим ", - добавил И.Додон.

Ранее заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер сообщила, что в Молдове в этом году появится офис НАТО .

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