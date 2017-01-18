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Президент Молдови сподівається на врегулювання придністровського питання до 2019 року

Президент Молдови сподівається на врегулювання придністровського питання до 2019 року

Київ • УНН

 • 7490 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що сподівається на врегулювання придністровського питання до 2019 року, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“Є 2019 рік — рік, до якого, я сподіваюся, після парламентських виборів (в Молдові — ред.) ми вийдемо на політичне врегулювання”, — сказав він.

За його словами, зараз є хороші можливості для прогресу щодо придністровського врегулювання.

“Я вважаю, що геополітична, світова та регіональна ситуація, кон’юнктура створює вікно можливостей. Я не впевнений, що у нас є дуже багато часу. Я вважаю, у нас є кілька років для того, щоб домогтися політичного врегулювання”, — наголосив І.Додон.

У той же час він зазначив, що “тут неможливо домогтися якихось компромісів, якщо на рівні політичного керівництва Молдови і Придністров’я ми не зрозуміємо і не визнаємо, що ми повинні бути разом”.

Нагадаємо, 12 грудня президентом Придністров'я обрали Вадима Красносельського.

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