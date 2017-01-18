Президент Молдови сподівається на врегулювання придністровського питання до 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що сподівається на врегулювання придністровського питання до 2019 року, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Є 2019 рік — рік, до якого, я сподіваюся, після парламентських виборів (в Молдові — ред.) ми вийдемо на політичне врегулювання”, — сказав він.
За його словами, зараз є хороші можливості для прогресу щодо придністровського врегулювання.
“Я вважаю, що геополітична, світова та регіональна ситуація, кон’юнктура створює вікно можливостей. Я не впевнений, що у нас є дуже багато часу. Я вважаю, у нас є кілька років для того, щоб домогтися політичного врегулювання”, — наголосив І.Додон.
У той же час він зазначив, що “тут неможливо домогтися якихось компромісів, якщо на рівні політичного керівництва Молдови і Придністров’я ми не зрозуміємо і не визнаємо, що ми повинні бути разом”.
Нагадаємо, 12 грудня президентом Придністров'я обрали Вадима Красносельського.