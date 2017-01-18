Президент Молдовы надеется на урегулирование приднестровского вопроса до 2019 года

"Есть 2019 - год, в который, я надеюсь, после парламентских выборов (в Молдове - ред.) мы выйдем на политическое урегулирование", - сказал он.

По его словам, сейчас есть хорошие возможности для прогресса по приднестровскому урегулированию.

"Я считаю, что геополитическая, мировая и региональная ситуация, конъюнктура создает окно возможностей. Я не уверен, что у нас очень много времени. Я считаю, у нас есть несколько лет для того, чтобы добиться политического урегулирования ", - подчеркнул И.Додон.

В то же время он отметил, что "здесь невозможно добиться каких-то компромиссов, если на уровне политического руководства Молдовы и Приднестровья мы не поймем и не признаем, что мы должны быть вместе".

Напомним, 12 декабря президентом Приднестровья выбрали Вадима Красносельского.