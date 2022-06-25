Президент Молдови планує візит до Києва

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«Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі деталі», — сказала Санду.

Нагадаємо

22 червня Президенти Молдови та України обговорили по телефону засідання Євроради, на якому державам надали статус кандидатів у ЄС.



Повідомлялося, що сторони домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС.