Президент: ми будуємо країну, де суперечки будуть лише про те, як назвати ракету або корвет

“Ми будуємо саме таку країну. Країну, яка завжди готова дати відсіч. Байдуже, хто атакує — агресор, вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину територій, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму. Країну, куди наші люди захочуть повертатись хорошими дорогами, які ми сьогодні будуємо. Країну, де жваві суперечки будуть лише про те, як назвати ракету, яку Україна запускає в космос, та на честь кого назвати збудований корвет”, — сказав Президент.

Він закликав всіх, хто готовий допомагати українцям будувати таку країну — долучатись.

"Іншим — велике прохання не заважати. У вас було багато років, щоб щось зробити. Люди поставили вам оцінку, прийміть це та не плутайтесь, будь ласка, під ногами у країни, яка рухається вперед", — заявив Глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що наразі робиться все, щоб настав день, і Донецьк, Луганськ і Крим повернулись в країну, яку вони не впізнають - країну, що буде першою в Європі за людським щастям, а не тільки за розміром території.