Президент Мексики відмовився платити за стіну на кордоні з США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Мексика розраховує мати добрі стосунки з адміністрацією США після вступу Дональда Трампа на пост президента, проте не стане платити за будівництво прикордонної стіни. Про це заявив президент Мексики Енріке Ньєто. Представники мексиканської керівництва раніше вже заявляли, що Мехіко не буде оплачувати зведення бар'єру між двома країнами, передає УНН з посиланням на Reuters.
“У нас є розбіжності з США, наприклад, стіна, за яку ми не будемо платити, але ми збираємося мати хороші відносини”, — сказав Е.Ньєто, виступаючи на щорічній зустрічі з послами та консулами Мексики.
Раніше, 11 січня, обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що почне будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи закінчення переговорів з Мехіко. Вони, як очікується, почнуться відразу ж після його інавгурації.
Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що за його президентства Росія буде більше поважати США.