Президент Мексики отказался платить за стену на границе с США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Мексика рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после вступления Дональда Трампа на пост президента, однако не станет платить за строительство пограничной стены. Об этом заявил президент Мексики Энрике Ньето. Представители мексиканского руководства ранее уже заявляли, что Мехико не будет оплачивать возведение барьера между двумя странами, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"У нас есть разногласия с США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения", - сказал Э.Ньето, выступая на ежегодной встрече с послами и консулами Мексики.
Ранее, 11 января, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь окончания переговоров с Мехико. Они, как ожидается, начнутся сразу же после его инаугурации.
Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при его президентстве Россия будет больше уважать США .