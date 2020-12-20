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Президент Мексики провів перемовини з обраним президентом США Джо Байденом

Київ • УНН

 • 11960 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Мексиканський лідер Андрес Мануель Лопес Обрадор в суботу провів телефонні переговори з обраним президентом США Джозефом Байденом. Про це президент Мексики повідомив в своєму Twitter, пише УНН.

Президент Мексики провів перемовини з обраним президентом США Джо Байденом

“З... міста Вальядоліда, штат Юкатан, я поговорив по телефону з обраним президентом США Джозефом Байденом, — йдеться у записі. — Ми підтвердили зобов’язання працювати разом на благо наших народів і країн”.

У вівторок Лопес Обрадор повідомив, що направив Байдену лист, в якому привітав його з обранням на посаду президента США. У посланні він також нагадав про особисте знайомство, яке відбулося близько дев’яти років тому, і висловив американському політику вдячність за його позицію щодо мігрантів з Мексики і всього світу.

Мексика входить в число найважливіших торговельних партнерів США. У 2019 році обсяг товарообігу між двома країнами досяг рекордного рівня в 614,5 млрд доларів.

Desde el histórico ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, he conversado por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden. Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones. pic.twitter.com/SFAZR9H0NP

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 20, 2020

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