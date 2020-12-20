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Президент Мексики провел переговоры с избранным президентом США Джо Байденом

Киев • УНН

 • 11960 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу провел телефонные переговоры с избранным президентом США Джозефом Байденом. Об этом президент Мексики сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

Президент Мексики провел переговоры с избранным президентом США Джо Байденом

“Из... города Вальядолида, штат Юкатан, я поговорил по телефону с избранным президентом США Джозефом Байденом, — говорится в записи. — Мы подтвердили обязательство работать вместе на благо наших народов и стран”.

Во вторник Лопес Обрадор сообщил, что направил Байдену письмо, в котором поздравил его с избранием на пост президента США. В послании он также напомнил о личном знакомстве, состоявшемся около девяти лет назад, и выразил американскому политику признательность за его позицию в отношении мигрантов из Мексики и всего мира.

Мексика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордного уровня в 614,5 млрд долларов.

Desde el histórico ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, he conversado por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden. Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones. pic.twitter.com/SFAZR9H0NP

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 20, 2020

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