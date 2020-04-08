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Президент "Макларен" заявив, що "Формула-1" може втратити чотири команди

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Найпрестижніші автоперегони світу "Формула 1" перебувають в дуже крихкому стані в результаті кризи, пов'язаної з коронавірусом, і потребує великих змін. Про це заявив бос стайні "Макларен" Зак Браун, передає УНН з посиланням на ВВС.

48-річний американець вважає, що "Формулі-1" загрожує втрата чотирьох команд.

"Чи можу я в нинішній ситуації уявити, що пара команд зникне, якщо ми не візьмемося за роботу агресивніше? Так. Я допускаю, що зникнуть чотири команди, якщо не спрацювати так, як треба", - наголосив Браун.

Серед заходів, які можуть врятувати учасників "Формули 1", Браун назвав подальше зниження стелі бюджетів: "зараз стеля для всіх - 150 млн дол. Але абсолютна більшість, включаючи одну з топ-команд, готова опустити планку набагато нижче".

Зауважимо, що минулого тижня "Макларен" стала першою командою, яка визнала, що звільнила деяких співробітників через відсутність гонок.

Українські Національні Новини

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