Президент "Макларен" заявил, что "Формула-1" может потерять четыре команды
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Самые престижные автогонки мира "Формула 1" находятся в очень хрупком состоянии в результате кризиса, связанного с коронавирусом, и требует больших изменений. Об этом заявил босс "Макларен" Зак Браун, передает УНН со ссылкой на ВВС.
48-летний американец считает, что "Формуле-1" угрожает потеря четырех команд.
"Могу ли я в нынешней ситуации представить, что пара команд исчезнет, если мы не возьмемся за работу агрессивно? Да. Я допускаю, что исчезнут четыре команды, если не сработать так, как надо", - подчеркнул Браун.
Среди мер, которые могут спасти участников "Формулы 1", Браун назвал снижение потолка бюджетов: "сейчас потолок для всех - 150 млн долл. Но абсолютное большинство, включая одну из топ-команд, готова опустить планку намного ниже".
Заметим, что на прошлой неделе "Макларен" стала первой командой, которая признала, что уволила некоторых сотрудников из-за отсутствия гонок.