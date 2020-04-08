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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76865 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90736 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100616 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100034 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107570 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94255 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131225 просмотра

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Президент "Макларен" заявил, что "Формула-1" может потерять четыре команды

Президент "Макларен" заявил, что "Формула-1" может потерять четыре команды

Киев  •  УНН

 • 16909 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Самые престижные автогонки мира "Формула 1" находятся в очень хрупком состоянии в результате кризиса, связанного с коронавирусом, и требует больших изменений. Об этом заявил босс "Макларен" Зак Браун, передает УНН со ссылкой на ВВС.

48-летний американец считает, что "Формуле-1" угрожает потеря четырех команд.

"Могу ли я в нынешней ситуации представить, что пара команд исчезнет, если мы не возьмемся за работу агрессивно? Да. Я допускаю, что исчезнут четыре команды, если не сработать так, как надо", - подчеркнул Браун.

Среди мер, которые могут спасти участников "Формулы 1", Браун назвал снижение потолка бюджетов: "сейчас потолок для всех - 150 млн долл. Но абсолютное большинство, включая одну из топ-команд, готова опустить планку намного ниже".

Заметим, что на прошлой неделе "Макларен" стала первой командой, которая признала, что уволила некоторых сотрудников из-за отсутствия гонок.

Украинские Национальные Новости

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