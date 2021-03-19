Президент Литви під час виступу в Раді звернувся до нардепів українською

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа, який перебуває з робочим візитом в Україні, виступив перед парламентарями у Верховній Раді, говорячи українською мовою, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюсь до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено. Сподіваюсь, що слова, які я сьогодні скажу, допоможуть нам проложити шляхи до спільного майбутнього”, — заявив Науседа.

Деталі

Він зазначив при цьому, що країни завжди можуть спиратись на своє спільне минуле.

Президент Литви нагадав, що попри те, що минуло вже 7 років від початку російської агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, “ми, литовці, далі кажемо: Крим — це Україна”.

Після цієї заяви пролунали тривалі оплески народних обранців.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, напередодні у Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.

Українські Національні Новини

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