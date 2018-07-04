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Президент Латвії затвердив заборону навчання російською мовою в приватних вузах

Президент Латвії затвердив заборону навчання російською мовою в приватних вузах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент Латвії Раймонд Вейоніс схвалив поправки до закону про вузи, які зокрема забороняють приватним вузам проводити навчання російською мовою, повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

Відповідно до чинного закону, іноземною мовою дозволяється здійснювати навчання за такими програмами, де це необхідно для досягнення цілей навчання (мовні і культурні програми).

Повідомляється, що не проголошувати ці поправки просили президента опозиційна фракція "Согласие", керівники низки вузів і недержавні організації.

За даними видання, російською мовою минулого року навчалася приблизно третина студентів приватних вузів.

Нагадаємо, у квітні цього року президент Латвії затвердив переведення російських шкіл на державну мову.

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