Президент Латвии утвердил запрет обучения на русском языке в частных вузах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Латвии Раймонд Вейонис одобрил поправки к закону о вузах, которые в частности запрещают частным вузам проводить обучение на русском языке, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).
Сообщается, что не провозглашать эти поправки просили президента оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации.
По данным издания, на русском языке в прошлом году училась примерно треть студентов частных вузов.
Напомним, в апреле этого года президент Латвии утвердил перевод русских школ на государственный язык.