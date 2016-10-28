Президент корпорації "Roshen" заявив, що В.Путін не дає продати фабрику в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент корпорації "Roshen" В'ячеслав Москалевський заявив, що саме президент РФ Володимир Путін не дає можливості продати Липецьку фабрику. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Roshen", передає УНН.
"Для нас дивно, що така велика фігура, як президент Російської Федерації, цікавиться такими дрібними речами, як життєдіяльність нашої фабрики в Липецьку. Більш того, ми були кращої думки про його спецслужби, так як вони мали його сповістити про те, що Петро Олексійович не являється власником Липецької фабрики, адже він підписав договір про передачу своєї частки в "Roshen" в незалежний траст в січні цього року. Виступ пана Путіна на засіданні клубу "Валдай" лише підтвердив для нас те, що ми і так знали ще з 2014 р. – за всіма перевірками, кримінальними справами та арештом майна, через яке ми не можемо продати фабрику, стоїть він", - зазначив В.Москалевський.
Він зазначив, що саме президенту РФ мають телефонувати 1100 звільнених співробітників, громадян РФ, яких компанії довелося скоротити через спад виробництва.
"Він тримає наші Липецькі активи в заручниках на своїй території, а ми виводимо всі дивіденди, отримані від них, і вкладаємо їх в благодійні проекти і наше виробництво в Україні. Вкладемо все, до останньої копійки. Це краще застосування, яке може бути", - додав він.
Як повідомляв УНН, 27 жовтня під час засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай“ президент Росії Володимир Путін наголосив на тому, що ніхто не обмежує бізнес Президента України Петра Порошенка в Російській Федерації.