Президент корпорации "Roshen" заявил, что В.Путин не дает продать фабрику в России

"Для нас странно, что такая крупная фигура, как президент Российской Федерации интересуется такими мелкими вещами, как жизнедеятельность нашей фабрики в Липецке. Более того, мы были лучшего мнения о его спецслужбах, так как они должны были известить его о том, что Петр Алексеевич не является владельцем Липецкой фабрики, ведь он подписал договор о передаче своей доли в "Roshen" в независимый траст в январе этого года. Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" только подтвердило для нас то, что мы и так знали еще с 2014 г. - за всеми проверками, уголовными делами и арестом имущества, из-за которого мы не можем продать фабрику, стоит он", - отметил В.Москалевский.

Он отметил, что именно президенту РФ должны звонить 1100 уволенных сотрудников, граждан РФ, которых компании пришлось сократить из-за спада производства.

"Он держит наши Липецкие активы в заложниках на своей территории, а мы выводим все дивиденды, полученные от них, и вкладываем их в благотворительные проекты и наше производство в Украине. Вкладываем все, до последней копейки. Это лучшее применение, которое может быть", - добавил он.

Как сообщал УНН, 27 октября во время заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что никто не ограничивает бизнес Президента Украины Петра Порошенко в Российской Федерации.