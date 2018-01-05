Президент Колумбії заявив про прогрес у реалізації угоди про мир з повстанцями

“У імплементації договору було досягнуто значного прогресу. Хід виконання угоди в перші місяці після початку був еквівалентний або швидше тих, що аналітично представив інститут міжнародних досліджень миру. Якщо будуть подолані труднощі, що виникли, процес буде йти шляхом ефективної імплементації”, — процитував колумбійський лідер звіт інституту міжнародних досліджень миру імені Джоан Крок при Університеті Нотр-Дам в місті Саут-Бенд (Індіана, США), зазначивши, що подібні оцінки змушують уряд працювати з ще більшою ретельністю.

“Побудувати мир, забувши назавжди відмінності, ненависть і насильство — головне завдання для уряду, РЗСК, держави, і, особливо, колумбійців. Заради цього миру, що заслуговує Колумбія, я буду працювати до останнього дня мого правління”, — заявив Сантос. За словами президента, в ході його продуктивної зустрічі з представниками комісії з верифікації договору про мир між урядом і РЗСК, на якій також був присутній колишній глава делегації РЗСК Іван Маркес, “в деталях були вивчені як успіхи, так і складності виконання найскладнішого за останні 30 років договору про мир”.

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У зв’язку з цим глава держави повідомив, що до 15 січня він призначить на посаду суддів спеціальної системи правосуддя для миру “з тим, щоб вони могли приступити до своїх обов’язків як можна швидше”. При цьому захист соціальних активістів, як підкреслив Сантос, є головним пріоритетом для його уряду. “Згідно з підписаним кілька днів тому декретам, ми створюємо більш ефективну систему раннього сповіщення (про погрози життю соціальних активістів) і даємо вказівки губернаторам і мерам з тим, щоб вони приділили головну увагу захисту соціальних активістів”, — додав він.

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Згідно з умовами мирної угоди між урядом і РЗСК, після роззброєння повстанців під контролем місії ООН почне діяти спеціальна судова система. Призначені до 15 січня цього року судді увійдуть до складу спеціального трибуналу, який буде судити бойовиків РЗСК і військових, які скоїли тяжкі злочини в ході конфлікту.

Нагадуємо, повстанці ліворадикальної терористичної організації FARC, які відмовились скласти зброю згідно амністії, а приєднались до банд наркоторговців будуть знищені військовими силами Колумбії.