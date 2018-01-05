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Президент Колумбии заявил о прогрессе в реализации соглашения о мире с повстанцами

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. Существенный прогресс достигнут в реализации соглашения о мире между правительством и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Об этом сообщил в четверг президент страны Хуан Мануэль Сантос по результатам заседания комиссии по мониторингу и верификации имплементации договора о мире с РВСК, прошедшем в Картахене, передает УНН со ссылкой на колумбийскую радиостанцию La FM.

Президент Колумбии заявил о прогрессе в реализации соглашения о мире с повстанцами

“В имплементации договора был достигнут значительный прогресс. Ход выполнения соглашения в первые месяцы после начала был эквивалентен или быстрее тех, что аналитически представил институт международных исследований мира. Если будут преодолены возникшие трудности, процесс будет идти по пути к эффективной имплементации”, — процитировал колумбийский лидер отчет института международных исследований мира имени Джоан Крок при Университете Нотр-Дам в городе Саут-Бенд (Индиана, США), отметив, что подобные оценки заставляют правительство работать с еще большим усердием.

“Построить мир, забыв навсегда различия, ненависть и насилие — главная задача для правительства, РВСК, государства, и особенно колумбийцев. Ради этого мира, что заслуживает Колумбия, я буду работать до последнего дня моего правления”, — заявил Сантос. По словам президента, в ходе его продуктивной встречи с представителями комиссии по верификации договора о мире между правительством и РВСК, на которой также присутствовал бывший глава делегации РВСК Иван Маркес, “в деталях были изучены как успехи, так и сложности выполнения самого сложного за последние 30 лет договора о мире”.

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В связи с этим глава государства сообщил, что до 15 января он назначит на должность судей специальной системы правосудия для мира “с тем, чтобы они могли приступить к своим обязанностям как можно быстрее”. При этом защита социальных активистов, как подчеркнул Сантос, является главным приоритетом для его правительства. “Согласно подписанным несколько дней назад декретам, мы создаем более эффективную систему раннего оповещения (об угрозах жизни социальных активистов) и даем указания губернаторам и мэрам с тем, чтобы они уделили основное внимание защите социальных активистов”, — добавил он.

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По условиям мирного соглашения между правительством и РВСК, после разоружения повстанцев под контролем миссии ООН начнет действовать специальная судебная система. Назначенные до 15 января этого года судьи войдут в состав специального трибунала, который будет судить боевиков РВСК и военных, совершивших тяжкие преступления в ходе конфликта.

Напоминаем, повстанцы леворадикальной террористической организации FARC, которые отказались сложить оружие согласно амнистии, а присоединились к бандам наркоторговцев будут уничтожены военными силами Колумбии.

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