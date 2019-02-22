Президент Колумбії закликав військових Венесуели пропустити в країну гуманітарну допомогу

“Я хочу звернутися до військових Венесуели. Зробіть правильний історичний вибір і пропустіть завтра гуманітарну допомогу в країну”, — заявив Дуке, виступаючи спільно зі своїм чилійським колегою Себастьяном Піньєрою в аеропорту прикордонного міста Кукута. Його виступ транслювався онлайн і місцевими телеканалами.

Глава Колумбії також підкреслив, що бажання народу Венесуели жити вільно в демократичній країні “вже є незворотнім”.

Перед прибуттям Піньєри Дуке провів в Кукуті зустріч з лідером Парагваю Маріо Абдо Бенітесом. Глава Колумбії охарактеризував зустріч як “продуктивну”.

Раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що іноземна гуманітарна допомога прибуде до Венесуели 23 лютого. За його словами, офіційна влада спробує перешкодити її доставці, але опозиція за допомогою волонтерів все одно зможе розподілити продукти харчування і медикаменти серед населення.

Нагадуємо, самопроголошений президент Венесуели підписав перший указ.