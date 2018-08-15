Президент Колумбії закликав провести вільні вибори в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Колумбії Іван Дуке закликав провести вільні вибори в Венесуелі, щоб в цій країні стався перехід до демократії. Про це глава держави заявив у вівторок на зустрічі з журналістами в східному департаменті Вічада. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство EFE.
“Я сподіваюся, що міжнародне співтовариство продовжить роботу — а ми є його частиною, — щоб можна було перейти до вільних виборів, які дозволять багатьом венесуельцям повернути свою країну і повернутися на свою землю з надією”, — сказав Дуке.
Колумбійський лідер зазначив, що, коли в Венесуелі відбудеться перехід до демократії, його країна повинна буде зіграти важливу роль у відновленні сусідньої держави. “Колумбія повинна бути підготовлена. Для початку подбати про братів, які приїжджають в нашу країну, і в той же час, коли (в Венесуелі) відбудеться перехід до демократії, вона Колумбія) також зможе зіграти важливу роль у відновленні цієї країни з іншими членами міжнародного спільноти ”, - сказав президент.
Як повідомляв УНН, католицька церква стурбована діями влади Венесуели після замаху на Мадуро.