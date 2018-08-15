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Президент Колумбии призвал провести свободные выборы в Венесуэле

Киев • УНН

 • 7726 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке призвал провести свободные выборы в Венесуэле, чтобы в этой стране произошел переход к демократии. Об этом глава государства заявил во вторник на встрече с журналистами в восточном департаменте Вичада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство EFE.

Президент Колумбии призвал провести свободные выборы в Венесуэле

“Я надеюсь, что международное сообщество продолжит работу — а мы являемся его частью, — чтобы можно было перейти к свободным выборам, которые позволят многим венесуэльцам вернуть свою страну и вернуться на свою землю с надеждой”, — сказал Дуке.

Колумбийский лидер отметил, что, когда в Венесуэле произойдет переход к демократии, его страна должна будет сыграть важную роль в восстановлении соседнего государства. “Колумбия должна быть подготовлена. Для начала позаботиться о братьях, которые приезжают в нашу страну, и в то же время, когда (в Венесуэле) произойдет переход к демократии, она Колумбия) также сможет сыграть важную роль в восстановлении этой страны с другими членами международного сообщества”, — сказал президент.

Как сообщал УНН, католическая церковь обеспокоена действиями власти Венесуэлы после покушения на Мадуро.

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