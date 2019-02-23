Президент Колумбії назвав рішення Венесуели про закриття кордонів - відчаєм

“Це відчай диктатури”, — сказав Дуке.

Глава Колумбії також зазначив, що народ Венесуели готовий “захищати свою свободу”. “Завтра очікується велика перевірка для всіх венесуельців”, — додав Дуке.

Раніше віце-президент Венесуели Делсі Родрігес повідомила про рішення влади тимчасово закрити три мостових переходи на кордоні з Колумбією.

Як повідомляв УНН, військові Венесуели застосували сльозогінний газ недалеко від кордону з Бразилією.