Президент Колумбії назвав рішення Венесуели про закриття кордонів - відчаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рішення Венесуели тимчасово закрити кордон з Колумбією свідчить про розпач, в якому знаходяться влада цієї країни. Таку думку висловив глава Колумбії Іван Дуке під час інтерв’ю іспаномовній редакції телекомпанії CNN, інформує УНН.
“Це відчай диктатури”, — сказав Дуке.
Глава Колумбії також зазначив, що народ Венесуели готовий “захищати свою свободу”. “Завтра очікується велика перевірка для всіх венесуельців”, — додав Дуке.
Раніше віце-президент Венесуели Делсі Родрігес повідомила про рішення влади тимчасово закрити три мостових переходи на кордоні з Колумбією.
Як повідомляв УНН, військові Венесуели застосували сльозогінний газ недалеко від кордону з Бразилією.