Президент КНР привітав «нову еру» зв'язків із Центральною Азією
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент Китаю Сі Цзіньпін привітав «нову еру» зв’язків із Центральною Азією у четвер, відкриваючи саміт, на якому Пекін сподівається поглибити відносини з цим стратегічно важливим регіоном, повідомляє AFP, пише УНН.
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У промові до лідерів регіону на вітальному банкеті в четвер увечері Сі сказав, що зміцнення зв’язків було «стратегічним вибором».
«Я впевнений, що завдяки нашим спільним зусиллям завтрашній саміт буде повним успіхом і стане ознаменуванням нової ери відносин Китаю та Центральної Азії», — цитує Сі Цзіньпіна слова промови, пише AFP.
«Приєднуйтесь до нас у відкритті світлого майбутнього співпраці Китаю та Центральної Азії», — сказав він.
Доповнення
Цьоготижневий саміт припадає також на період, коли Пекін намагається замінити собою росію як бажаного партнера країн Центральної Азії, а Сі позиціонує себе як світового державного діяча, який прагне розширити вплив Китаю далеко за його межі. Зустріч цього тижня є першою у своєму роді з моменту встановлення офіційних відносин 31 рік з Центральною Азією.
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У Пекіні зазначають, що торгівля з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном досягла 70 мільярдів доларів у 2022 році та зросла на 22 відсотки в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі 2023 року.
Центральна Азія також стала ключем до трильйонної ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях», визначального геополітичного проекту для Сі Цзіньпіна. Пекін прагне відновити співпрацю та заповнити вакуум, що залишився в колишніх радянських державах війною росії в Україні.
Китай, другий за величиною споживач енергії у світі, інвестував мільярди доларів у розробку запасів природного газу в Центральній Азії, а залізничне сполучення, що з’єднує Китай з Європою, проходить через цей регіон.
Аналітики повідомляють, що на саміті цього тижня, ймовірно, буде докладено зусиль для досягнення домовленостей щодо подальшого розширення цієї величезної мережі, включаючи давно зупинену залізницю Китай-Киргизстан-Узбекистан на 6 мільярдів доларів і розширення газопроводу Середня Азія-Китай.