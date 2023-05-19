Президент КНР привітав «нову еру» зв'язків із Центральною Азією

ukru
Ексклюзив
07:03 • 9978 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 27998 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 282569 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 381004 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 312132 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345321 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308480 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223601 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207064 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165605 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 29319 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 36672 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 36239 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 14521 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 34590 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 401420 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 544086 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 576578 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 573383 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472915 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 12603 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208692 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 381004 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178196 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168926 перегляди
Актуальне
Президент КНР привітав «нову еру» зв'язків із Центральною Азією

Президент КНР привітав «нову еру» зв'язків із Центральною Азією

Київ • УНН

 • 723253 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент Китаю Сі Цзіньпін привітав «нову еру» зв’язків із Центральною Азією у четвер, відкриваючи саміт, на якому Пекін сподівається поглибити відносини з цим стратегічно важливим регіоном, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі 

У промові до лідерів регіону на вітальному банкеті в четвер увечері Сі сказав, що зміцнення зв’язків було «стратегічним вибором».

«Я впевнений, що завдяки нашим спільним зусиллям завтрашній саміт буде повним успіхом і стане ознаменуванням нової ери відносин Китаю та Центральної Азії», — цитує Сі Цзіньпіна слова промови, пише AFP.

«Приєднуйтесь до нас у відкритті світлого майбутнього співпраці Китаю та Центральної Азії», — сказав він.

Доповнення

Цьоготижневий саміт припадає також на період, коли Пекін намагається замінити собою росію як бажаного партнера країн Центральної Азії, а Сі позиціонує себе як світового державного діяча, який прагне розширити вплив Китаю далеко за його межі. Зустріч цього тижня є першою у своєму роді з моменту встановлення офіційних відносин 31 рік з Центральною Азією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війна послаблює вплив росії у Центральній Азії. Китай прагне заповнити порожнечу

У Пекіні зазначають, що торгівля з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном досягла 70 мільярдів доларів у 2022 році та зросла на 22 відсотки в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі 2023 року.

Центральна Азія також стала ключем до трильйонної ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях», визначального геополітичного проекту для Сі Цзіньпіна. Пекін прагне відновити співпрацю та заповнити вакуум, що залишився в колишніх радянських державах війною росії в Україні.

Китай, другий за величиною споживач енергії у світі, інвестував мільярди доларів у розробку запасів природного газу в Центральній Азії, а залізничне сполучення, що з’єднує Китай з Європою, проходить через цей регіон.

Аналітики повідомляють, що на саміті цього тижня, ймовірно, буде докладено зусиль для досягнення домовленостей щодо подальшого розширення цієї величезної мережі, включаючи давно зупинену залізницю Китай-Киргизстан-Узбекистан на 6 мільярдів доларів і розширення газопроводу Середня Азія-Китай.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73