Президент КНР приветствовал «новую эру» связей с Центральной Азией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Китая Си Цзиньпин приветствовал «новую эру» связей с Центральной Азией в четверг, открывая саммит, на котором Пекин надеется углубить отношения с этим стратегически важным регионом, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
В речи к лидерам региона на приветственном банкете в четверг вечером Си сказал, что укрепление связей было «стратегическим выбором».
«Я уверен, что благодаря нашим совместным усилиям завтрашний саммит будет полным успехом и станет ознаменованием новой эры отношений Китая и Центральной Азии», — цитирует Си Цзиньпина слова речи, пишет AFP.
«Присоединяйтесь к нам в открытии светлого будущего сотрудничества Китая и Центральной Азии», — сказал он.
Дополнение
Саммит на этой неделе приходится также на период, когда Пекин пытается заменить собой россию в качестве желаемого партнёра стран Центральной Азии, а Си позиционирует себя как мирового государственного деятеля, стремящегося расширить влияние Китая далеко за его пределы. Встреча на этой неделе является первой в своем роде с момента установления официальных отношений 31 год с Центральной Азией.
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В Пекине отмечают, что торговля с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном достигла 70 миллиардов долларов в 2022 году и выросла на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале 2023 года.
Центральная Азия также стала ключом к триллионной инициативе Китая «Один пояс, один путь», определяющего геополитического проекта для Си Цзиньпина. Пекин стремится восстановить сотрудничество и заполнить вакуум, оставленный в бывших советских государствах войной России в Украине.
Китай, второй по величине потребитель энергии в мире, инвестировал миллиарды долларов в разработку запасов природного газа в Центральной Азии, а железнодорожное сообщение, соединяющее Китай с Европой, проходит через этот регион.
Аналитики сообщают, что на саммите на этой неделе, вероятно, будут приложены усилия для достижения договоренностей по дальнейшему расширению этой огромной сети, включая давно остановленную железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан на 6 миллиардов долларов и расширение газопровода Средняя Азия-Китай.