Президент клубу УПЛ заявив про масовий спалах коронавірусу в команді

За словами президента команди, в ній захворіла велика кількість як гравців, так і тренерського штабу.

“Захворіло багато людей — і гравці, і з тренерського штабу. Але ще не всі результати тестів прийшли — чекаємо, будемо розуміти ситуацію по прізвищах до вечора. Дуже багато хворих — не очікували, що таке число може бути. Ну один, ну два. Але прямо стільки. Людей десять вже є, але ще не всі результати відомі”, — наголосив Гельзін.

Наразі у клубів не знають імен заражених гравців. Також ще невідома доля проведення майбутнього поєдинку “Олімпіка” із “Зорею”.

“Ми не знаємо поки. Треба почекати. Нам дали кількість, але за прізвищами поки ситуація незрозуміла. Навіть тренування не проводимо, хоча до сьогодні команда тренувалася”, — підсумував Гельзін.

Зауважимо, після 9 турів УПЛ “Олімпік” набрав 13 очок і посідає 6-те місце.